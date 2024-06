Programa do Governo entregue amanhã à tarde

O Programa do XV Governo Regional deverá ser entregue, na Assembleia Legislativa amanhã, à tarde e, pelo que foi possível apurar, terá propostas que são defendidas pelos vários partidos da oposição.

Hoje, Miguel Albuquerque ainda deverá reunir-se com José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia e líder do CDS, para ultimar algumas alterações a um programa quer é decisivo para a continuidade do Governo e a apresentação de um orçamento regional para este ano.

Ontem, o líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, manteve contactos com vários partidos da oposição para procurar saber quais as medidas que consideram importantes para o programa. Uma tentativa de procurar garantir que o documento, que será votado no dia 20, não é rejeitado.

Esta manhã, no parlamento, decorre a reunião da Conferência de Representantes dos Partidos que irá definir a composição das comissões parlamentares e o regimento específico para a discussão do Programa do Governo e votação da moção de confiança.