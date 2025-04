António Jardim Fernandes eleito 'vice' da Rede de Câmaras de Comércio e Indústria Insulares da União Europeia

O presidente da direcção da ACIF-CCIM, António Jardim Fernandes, foi eleito vice-presidente do Conselho de Direcção da INSULEUR – Rede de Câmaras de Comércio e Indústria Insulares da União Europeia –, durante a Assembleia Geral realizada na passada sexta-feira, 4 de Abril, em Bruxelas. "Esta eleição representa um importante reconhecimento da actuação da ACIF-CCIM no panorama europeu e reforça a voz das regiões ultraperiféricas portuguesas na definição de políticas estratégicas para as ilhas da UE", refere a associação através de comunicado.

A INSULEUR, criada em 2000, tem como missão promover o desenvolvimento económico e social das regiões insulares europeias, combatendo os desafios próprios da insularidade e procurando reduzir os desequilíbrios face às regiões continentais. A eleição de António Jardim Fernandes insere-se num momento decisivo, em que a Rede reforça a sua actuação junto das instituições europeias.

Na sequência da Assembleia Geral, o novo vice-presidente participou na oficina híbrida sobre 'Como a política de coesão europeia pode atenuar os impactos económicos das alterações climáticas nas ilhas europeias'. O evento, co-organizado com o Comité Económico e Social Europeu (CESE), reuniu peritos e decisores políticos que destacaram a necessidade de políticas de coesão adaptadas à realidade insular, tendo em conta desafios como o isolamento geográfico, a dependência do turismo e a vulnerabilidade costeira.

Durante os debates, foi sublinhada a importância de integrar uma "dimensão insular" na Política de Coesão pós-2027 e de promover financiamentos específicos para adaptação climática, digitalização e infraestruturas verdes.

A INSULEUR "assumiu o compromisso de continuar a defender medidas concretas que transformem o reconhecimento político em benefícios económicos e sociais reais para as ilhas".

Esta nova responsabilidade de António Jardim Fernandes como vice-presidente da INSULEUR "vem consolidar o papel da ACIF-CCIM como ator relevante na construção de políticas europeias mais equitativas e sustentáveis para os territórios insulares e ultraperiféricos".