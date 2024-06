Jovem agredido esta tarde na Praia do Gavinas

Um jovem de 23 anos foi agredido esta tarde, pelas 17h30, na Praia do Gavinas, no Funchal, acabando por ficar com escoriações na face.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se até ao local para socorrer a vítima, que foi transportada para o hospital.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada para tomar conta da ocorrência.