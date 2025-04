Sara Madruga da Costa é a mandatária da AD - Coligação PSD/CDS no círculo de fora da Europa

A ex-deputada à Assembleia da República, a madeirense Sara Madruga da Costa, actual adjunta do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, será a mandatária da candidatura da AD - Coligação PSD/CDS para o círculo eleitoral de fora da Europa.

A madeirense entregou esta manhã, em Lisboa, no Palácio da Justiça, a candidatura da AD - Coligação PSD/CDS, de fora da Europa, que tem como cabeça-de-lista José Cesário, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no XV, XIX e XXIV Governos Constitucionais, secretário de Estado da Administração Local no XVI Governo Constitucional, deputado à Assembleia da República em diversas legislaturas e secretário-geral-adjunto do PSD de 1988 a 1990.

Para além de José Césario, a lista da AD PSD/CDS para fora da Europa conta em número dois com o professor Universitário Flávio Martins (Brasil) e com as suplentes Paula Nunes de Medeiros (Canadá) e Maria Cecilia Chan Roliz (EUA).

"É uma enorme honra ser a mandatária de uma lista com a experiência e com a qualidade desta lista da AD PSD - CDS para fora da Europa", referiu Sara Madruga da Costa.

"Não há ninguém que conheça tão bem a diáspora,, as comunidades madeirenses, as suas necessidades e os seus anseios, como o Dr. José Cesário e por isso é um novo desafio e uma enorme oportunidade trabalhar com uma equipa tão experiente e tão empenhada em defender os portugueses e em especial os madeirenses residentes no mundo", disse.

"Os madeirenses espalhados por esse mundo fora, podem contar com esta equipa para os defender na Assembleia da República, apelamos a que exerçam o seu direito de voto", mencionou.

Nas eleições legislativas nacionais de 18 de Maio, os portugueses residentes fora da Europa elegem 2 dos 230 deputados que compõem a Assembleia da República.

O circulo eleitoral de fora da Europa é um dos 22 círculos eleitorais plurinominais do parlamento nacional.