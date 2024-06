“Parece que o senhor presidente do governo vive numa realidade paralela”

O líder do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, Paulo Cafôfo, acusou o Presidente do Governo Regional, que hoje tomou posse, de viver numa "realidade paralela", isto porque, disse, "aquilo que descreve da situação da Região não é aquilo que efectivamente os madeirenses vivem".

Confira a reacção do líder socialista ao discurso de tomada de posse de Miguel Albuquerque: