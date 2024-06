Funchal vai lançar Cartão do Munícipe no próximo ano

A Câmara Municipal do Funchal vai lançar, no próximo ano, o Cartão do Munícipe, que agrega diversos serviços municipais, incluindo pagamentos de espectáculos no Teatro Municipal Baltazar Dias e no CCIF, bem como acessos à Frente MarFunchal. Além disso, terá ainda um conjunto de descontos ligados a serviços e bens fornecidos por empresários.

Este será um projecto lançado no âmbito do PRR, no valor de 1 milhão de euros, cujo o cartão não terá custos para os aderentes. A iniciativa foi avançada hoje, por Cristina Pedra, na cerimónia de entrega de prémios do concurso '+ Comércio Local'. A autarca deu indicação de que o objectivo é ter este cartão activo já no próximo ano, sendo que as diversas funcionalidades também estarão disponíveis em versão app.

Quanto ao concurso '+ Comércio Local', foram entregues 20 vales no valor unitário de 250 euros a cidadãos sorteados que compraram nos 276 estabelecimentos aderentes a esta iniciativa, que regressa no próximo ano. Desta vez, gerou um potencial de negócios de 2,6 milhões de euros, num total de 130 mil cupões entregues.

O Top 5 das áreas comerciais com maior expressão é liderado pelo sector de pronto-a-vestir e acessórios, com 44.600 cupões entregues. De seguida, o comércio de produtos alimentares entregou 14.850 cupões, tendo o sector da óptica distribuído cerca de 14.700 cupões. As sapatarias entregaram 11.950 cupões e as farmácias contribuíram com 11.900 cupões.

"Estes dados revelam o inequívoco sucesso e a vitalidade deste apoio municipal, que contou com a adesão de estabelecimentos em todas as freguesias do município. Esta abrangência é um forte indicador do impacto do projeto, revelador do compromisso sólido da Autarquia com a revitalização do comércio local e, consequentemente, o envolvimento significativo e próspero do setor empresarial e comercial do município", revela nota à imprensa.