Conferência dos Representantes dos Partidos da ALM marcada para esta manhã

Está marcada para esta quinta-feira, 13 de Junho, às 10 horas a Conferência de Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa da Madeira, que vai aprovar a composição das comissões parlamentares e o regimento específico para a discussão do Programa do XV Governo Regional.

Os vice-presidentes da ALM, os líderes parlamentares do PSD, PS, JPP e do Chega, assim como os deputados únicos do IL e do PAN farão parte da reunião, presidida pelo presidente do Parlamento Madeirense, José Manuel Rodrigues.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, a distribuição das presidências das comissões será feita pelo método de Hondt: 4 ao PSD, 2 ao PS e 1 ao JPP.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - Apresentação dos trabalhos do passatempo 'Levadas pela Música', no Jardim Botânico;

10h30 - Docentes de educação pré-escolar estarão esta manhã reunidos junto à Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia;

12h00 - Tomada de posse da mesa das Agências de Viagens da ACIF-CCIM

14h30 - 'O Papel das Cidades Pequenas no Desenvolvimento Sustentável na Europa Actual' será o tema da terceira sessão do Ciclo de Conferências do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa);

14h30 - Inauguração da requalificação das residências do Abrigo de Nossa Senhora de Fátima, no Caminho do Poço Barral;

14h30 às 16h30 - O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove uma palestra sobre a temática ‘Noites da Madeira: Os Músicos Embarcados – 1946-1974’

16h00 - Apresentação da 10.ª edição do Ultra Sky Running Madeira, na Quinta do Furão;

16h00 - O representante da República na Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência, o Embaixador da República Popular da China, Zhao Bentang.



18h00 - Decorre, no Auditório do Museu de História Natural do Funchal, a ante-estreia do documentário 'Os Fosséis da Macaronésia'.

18h00 - Festa de Santo António

18h00 - Missa a Santo António seguido de Procissão

21h15 - Actuação de João Vinagre e Galáxia

21h00 - A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o concerto no hotel Savoy Palace com o 'Quarteto de Cordas Atlântico';

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 13 de junho, Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo:

1231 - Morre, com 39 anos, Santo António de Lisboa, em Pádua.

1502 - Cristóvão Colombo descobre a Ilha de Martinica.

1654 - O Padre António Vieira prega o "Sermão de Santo António aos Peixes", em Lisboa, antes da viagem de regresso ao Brasil com as instruções do rei sobre o estatuto dos índios nas missões do Maranhão.

1865 - Nasce o poeta irlandês William Butler Yates, Prémio Nobel da literatura em 1923.

1888 - Nasce o escritor português Fernando António Nogueira Pessoa, autor de "Tabacaria", criador dos heterónimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro.

1917 - Segunda aparição da Nossa Senhora de Fátima. As crianças, desta vez, estavam acompanhadas com pessoas de Aljustrel, a aldeia dos Pastorinhos, Lúcia, Francisco Marto e Jacinta. A Virgem pediu-lhes para rezarem o terço e aprenderem a ler.

1920 - A escultura de Nossa Senhora de Fátima é entronizada na Capelinha das Aparições.

1944 - II Guerra Mundial. A Alemanha nazi inicia o ataque ao Reino Unido com os primeiros mísseis ou "bombas voadoras" V1. Os taques perdurariam até 29 de março de 1945.

1958 - Morre, com 60 anos, o ator português Vasco Santana, protagonista de "O Pátio das Cantigas", "Pai Tirano" e "Canção de Lisboa".

1983 - A Pioneer 10, em missão a Neptuno, é a primeira nave a sair do sistema solar.

1984 - Morre, com 39 anos, o cantor popular português António Variações.

2020 - O cardeal José Tolentino Mendonça vence o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, pelo seu contributo "excecional" enquanto divulgador da cultura e dos valores europeus.

Pensamento do dia

"O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela". Fernando Pessoa (1888-1935), poeta português.

Este é o centésimo sexagésimo quinto dia do ano. Faltam 201 dias para o termo de 2024.