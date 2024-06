A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com uma formação de 53 instrumentistas num espectáculo que decorre no próximo sábado, dia 8 de Junho, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O concerto será dirigido pelo maestro Cesário Costa e será interpretada uma das obras icónicas do século XX de inspiração maior de Maurice Ravel, 'Bolero', estreada em 1928.

"Bolero foi uma obra composta para e dedicada à bailarina Ida Rubinstein. Devido ao sucesso imediato do Bolero e à sua rápida divulgação, tornou-se não só a obra mais famosa do compositor francês Maurice Ravel, como também um dos expoentes máximos da música do século XX. A Orquestra Clássica da Madeira que terá uma composição de 53 instrumentistas, conforme já referido, dois são formandos do curso profissional de instrumentista do Conservatório - Escola Profissional da Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, no âmbito do estágio artístico-pedagógico em contexto real de trabalho, uma parceria com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira", refere nota à imprensa.

A Orquestra terá como convidados dois jovens músicos distinguidos na segunda edição do ano de 2023 do “Concurso de Jovens Talentos do Conservatório” na categoria de Interpretação. Os jovens solistas convidados serão o vencedor do Primeiro Prémio o clarinetista André Costa com Concerto nº 2 para Clarinete e Orquestra de Carl Maria von Weber; e o vencedor do Segundo Prémio o violinista Filipe Abreu com Tzigane de Maurice Ravel. De referir que na categoria de Composição, onde o premiado com o Primeiro Prémio foi Afonso Martins, a Orquestra Clássica da Madeira teve a oportunidade de estrear a obra vencedora “Paisagem sobre o Azul do Mar” para harpa e Quarteto de Cordas, apresentado no passado dia 15 de maio pela harpista Jéssica Sá e o Quarteto de Cordas “Atlântico” da OCM, com Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola e Jaime Dias no violoncelo.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros, com descontos para crianças, jovens e seniores.

PROGRAMA

Carl Maria von Weber [1786 - 1828] – Concerto Nº 2 para Clarinete e Orquestra

Maurice Ravel [1875-1937] - Tzigane

Maurice Ravel [1875-1937] - Bolero