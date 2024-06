Teatro encheu para ouvir a Orquestra Clássica e seus convidados

Foi um "concerto extraordinário, com dois solistas laureados do Concurso Jovens Talentos, modalidade interpretação, organizado pelo Conservatório Luís Peter Clode. André Costa no clarinete e Filipe Abreu no violino tiveram as suas merecidas ovações como reconhecimento do público que esgotou o nosso belíssimo Teatro" Municipal Baltazar Dias, para ouvir "estes dois artistas que finalizaram as suas formações iniciais na nossa Região", conta o director artístico da OCM.

Para Norberto Gomes, "a leitura imediata a este concerto reporta-nos para a certeza que foi uma geração com uma excelente formação e com um apurado foco e forte investimento no seu desenvolvimento artístico e pessoal", garante.

E, "mais uma vez, a magia aconteceu em concerto da Orquestra Clássica, envolvendo novas gerações de profissionais que bem estão a realizar o seu sonho de ser artista", assinala. "Dentro da música clássica, o conhecimento a ser passado de geração em geração é fundamental para garantir a individualidade artística e a colaboração saudável entre os intervenientes. Aguardo com elevada expectativa quando estes estiverem a delegar esse conhecimento a outros mais jovens numa continua passagem de saber e tradição", frisa.

Conclui, reforçando que "foram um exemplo e, por certo, uma inspiração para as dezenas de jovens músicos do Conservatório que atentamente estavam a assistir a este belíssimo concerto".

Com direção do maestro convidado Cesário Costa, a OCM brilhou com os extraordinários solos dos seus dedicados músicos, num Bolero de Ravel que levou o público a uma explosão de satisfação pela interpretação apresentada.