Rodrigo Andrade e Irina Silva festejam títulos nacionais de ténis de mesa

A Madeira subiu há instantes aos mais altos lugares do pódio nos Campeonatos Nacionais de singulares de sub-13 em ténis de mesa.

Numa competição que teve lugar durante este fim-de-semana em Lamego, Rodrigo Andrade (AD Galomar) e Irina Silva (CTM Santa Teresinha) foram as figuras da prova individual que terminou durante esta tarde com os duelos das finais, não só do escalão de sub-13, como também de sub-19.

Na categoria mais baixa, o líder do ranking nacional, Rodrigo Andrade, mediu forças com José Ruivo (CTM Mirandela) na final onde veio a vencer por uns claros 3-0, com os parciais dos sets a se cifrarem em 11-7, 11-4 e 11-7).

Já no sector feminino Irina Silva defrontou Maria Ruivo na final e veio a sagrar-se campeã com um resultado de 3-1 (7-11, 11-4, 11-8 e 11-6).

Na competição destinada aos mais velhos, sub-19, Tiago Abiodun, do Sporting conquistou o título depois de vencer Rafael King (CTM Mirandela), na final.

No terceiro lugar destaque para a presença do madeirense Lourenço Sardinha (AD Galomar) que apenas veio a 'cair' nas meias-finais diante de Rafael King.

Nos femininos Matilde Pinto (CTM Mirandela) é a nova campeão, com Beatriz Pinto (Boa Hora FC) a ser segunda segunda classificada.