Mais voos internacionais garantem crescimento em Abril

No mês de Abril de 2024, os aeroportos da RAM registaram "um movimento de 432,1 mil passageiros, transportados em 2.870 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +2,1% e +0,8%, respetivamente", informa a Direção Regional de Estatística da Madeira, de acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal.

Contudo, no acumulados primeiros quatro meses deste ano, "as variações dos movimentos de aeronaves e de passageiros foram de -3,1% e +2,1%, respetivamente", garante a DREM, valores que se devem à diminuição dos voos domésticos em detrimento dos voos internacionais, que aumentaram, embora não tenha sido afectado o movimento de passageiros que aumentou em ambas as vertentes.

"Cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 156 passageiros (155 em Abril de 2023), no Aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor foi superior aos 83 passageiros (81 no mês homólogo)", realça.

Sobre o quarto mês do ano, Abril de 2024, "o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM cresceu 6,2% no tráfego internacional, enquanto no segmento doméstico observou-se uma quebra de 2,4%", pelo que o acumulado de Janeiro a Abril ainda beneficia dos saldos positivos, sobretudo de Fevereiro e Março, uma vez que Janeiro também registara uma quebra no segmento doméstico.

"No Aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (55,5%) predominou face ao doméstico (44,5% do total). No Aeroporto do Porto Santo houve uma preponderância do tráfego doméstico (81,1% do total), mas com maior desproporção face a Março de 2024", sinaliza a autoridade estatística.

"Neste mês de referência, os voos regulares nos aeroportos da RAM representaram 92,0% do total de aeronaves movimentadas e 94,3% dos passageiros (92,1% e 94,2% no período homólogo, respetivamente)", evidencia ainda, sendo que "em Abril de 2024, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 88,4%, com o Aeroporto da Madeira a atingir os 89,2% e o Porto Santo os 73,9%. No mesmo período do ano passado, a taxa de ocupação foi inferior: de 87,8%, 88,9% e 72,0%, pela mesma ordem".

Realce ainda o facto de entre Janeiro a Abril de 2024, "os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da RAM ascenderam a 1.498,0 mil, uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (47,4% do total no seu conjunto) e outra ao internacional (52,6%). No âmbito deste último, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da RAM (30,1%), seguido da Alemanha (20,7%) e da França (6,6%)", conclui o resumo divulgado esta manhã.