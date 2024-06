Caniço comemora hoje elevação a cidade

O Caniço assinalou, no último domingo, 9 de Junho, o 19.º aniversário da sua elevação a cidade. Mas é hoje que os canicenses irão festejar a efeméride.

“Em virtude da realização das Eleições Europeias agendadas para 9 de Junho, dia de aniversário da elevação do Caniço a cidade, e atendendo à inoperabilidade de se realizarem os dois acontecimentos em simultâneo, a Junta de Freguesia do Caniço realizará a Sessão Solene do 19º aniversário no dia 11 de Junho”, justificou a autarquia através de uma publicação nas redes sociais.

A cerimónia comemorativa de aniversário ocorrerá, pelas 18 horas, na Praça Padre Lomelino Barreto (em frente à Igreja Paroquial do Caniço) e, segundo a organização, “está preparada uma agradável surpresa” para todos os presentes.

Quem já confirmou o lugar nas celebrações foi o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

Actualmente, uma das zonas habitacionais mais cobiçadas da Madeira, a freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz, foi elevada a vila a 19 de Abril de 2000, por se ter tornado num dos maiores pólos de desenvolvimento turístico da Região, a seguir ao Funchal.

Mais tarde, a 9 de Junho de 2005, a vila do Caniço foi elevada a cidade por se ter tornado também, um dos maiores polos de concentração de indústria e comércio regionais.

Ver Galeria

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 JPP promove iniciativa política, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, que terá como porta-voz Élvio Sousa.

12h00 O PS-Madeira promove conferência de imprensa, na sede do partido, na Rua da Alfândega, no Funchal.

16h00 O Conselho Municipal de Segurança do Funchal reúne, esta terça-feira, na Sala da Assembleia Municipal, constando da ordem de trabalhos a apresentação do Relatório Anual de Segurança Interna.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Junho:

1557 - Morre, com 55 anos, D. João III, em Belém. Suceder-lhe-á o neto, D. Sebastião, com a regência assumida pela viúva, D. Catarina.

1704 - Nasce, em Coimbra, o compositor português José António Carlos de Seixas, organista da Sé de Coimbra, vice-mestre da Patriarcal de Lisboa.

1833 -- D. Pedro V aprova a proposta de constituição e os estatutos do Museu Portuense, atual Museu Soares dos Reis, inaugurado em 1840.

1891 - Abre a linha urbana dos caminhos de ferro de Lisboa, com a ligação Rossio-Campolide.

1892 - É assinado o contrato para a colocação de cabos submarinos entre Portugal Continental e os Açores, com a Europe and Azores Telegraph Company.

1899 - É criada a Assistência Nacional aos Tuberculosos e a Liga Nacional contra a Tuberculose.

1943 - II Guerra Mundial Holocausto. Heinrich Himmler, responsável máximo das SS de Hitler, ordena a liquidação dos guetos na Polónia ocupada.

1950 - O pintor e escultor francês Henri Matisse recebe o prémio da Bienal de Veneza.

1955 - Um acidente na corrida de automóveis de Le Mans causa a morte a 77 pessoas.

1959 - A ditadura põe fim ao sufrágio direto do Presidente da República, com a revisão da Constituição de 1933, um ano após a candidatura de Humberto Delgado.

- O primeiro "hoverccraft" é lançado em Southampton, no Reino Unido.

1962 - Fuga de Alcatraz. Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin, presos por assaltos a bancos, burlam o sistema de segurança da prisão federal de Alcatraz, nos EUA, apelidada de a rocha por ter sido construída de forma a tornar impossível qualquer fuga. Não se sabe se chegaram a terra, a polícia desistiu das investigações décadas mais tarde e declarou-os mortos. Os corpos nunca foram encontrados.

1971 - É fundado o Partido Socialista francês.

- O chanceler alemão federal Willy Brandt termina a primeira visita a Israel, apelando à amizade entre judeus e alemães.

1979 - Morre, aos 72 anos, o ator norte-americano John Wayne, protagonista de "A Desaparecida" e "O Homem Tranquilo", de John Ford.

1984 - Morre, com 62 anos, Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista Italiano desde 1972, figura-chave no eurocomunismo.

1987 - Margaret Thatcher, do Partido Conservador, vence, pela terceira vez consecutiva, as eleições britânicas.

1998 - As Nações Unidas lançam o primeiro apelo para combater a fome no Sudão, que afeta mais de um milhão de pessoas.

1999 - O Prémio Camões é atribuído a Sophia de Mello Breyner Andresen.

- Conselho de Segurança da ONU estabelece a Missão de Auxílio em Timor-Leste (UNAMET), liderada pelo britânico Ian Martin.

2001 - Timothy McVeigh é executado na prisão de Terre Haute, Indiana, EUA, pelo atentado de Oklahoma, a 19 de abril de 1995.

2002 - Morre, com 70 anos, o publicitário e editor de banda desenhada Telmo Protásio.

2005 - Morre, aos 83 anos, o general Vasco Gonçalves, antigo primeiro-ministro (II- V Governos Provisórios, 1974-1975), antifascista.

2007 - A diplomacia europeia inicia negociações com a Líbia num último esforço para tentar libertar cinco enfermeiras búlgaras e um médico palestiniano condenados à morte por inoculação do vírus da Sida em crianças líbias.

2008 - Pequim e Taiwan retomam o diálogo, suspenso em 1995, após a vitória na eleição presidencial em março do candidato do Kuomintang, Ma Ying-jeou, defensor de um estreitar dos laços com o continente, e que foi reeleito em 2012.

- O grupo norte-americano da Internet Google ganha o Prémio Príncipe das Astúrias da Comunicação 2008.

- Morre, aos 85 anos, o antigo primeiro-ministro vietnamita Vo Van Kiet, grande arquiteto das reformas económicas do país comunista.

2009 - Gripe A (H1N1). A OMS decreta o nível 6 de alerta, o último na escala pandémica, anunciando oficialmente a primeira pandemia do século XXI.

- O Manchester United aceita a proposta recorde de 80 milhões de libras (93 milhões de euros) do Real Madrid para adquirir o futebolista português Cristiano Ronaldo.

2011 - Um recorde mundial com 10 anos é batido em Fátima, com a concentração de 2.310 motorizadas antigas.

2012 - Três partidos de esquerda - Partido Socialista, Os Verdes e a Frente de Esquerda - conseguem 47% dos votos na primeira volta das eleições legislativas em França.

- O espanhol Rafael Nadal conquista o "Grand Slam" francês de Roland Garros pela sétima vez, um feito inédito no ténis mundial, em Paris, França.

2013 - A Comissão Europeia aprova a aquisição da ANA - Aeroportos de Portugal pela empresa francesa Vinci, depois de concluir que a operação de privatização, prevista no programa de assistência financeira, não viola regras comunitárias de concorrência.

- O Governo da Grécia anuncia o encerramento imediato da televisão e rádio pública grega (ERT) com 2.600 trabalhadores. As instalações são ocupadas e as emissões emitidas através da internet.

- Morre, com 63 anos, Graça Barroso, bailarina que integrou o ballet Gulbenkian e fundou a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo.

2014 - O grupo de comunicação social Controlinveste, detentor do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e Jogo, entre outras publicações, anuncia o despedimento coletivo de 140 trabalhadores e a saída, por mútuo acordo, de mais 20.

- O Congresso de Deputados espanhol aprova com ampla maioria a norma, de um só artigo, que formaliza a abdicação do rei Juan Carlos, durante uma sessão histórica da câmara baixa das Cortes Gerais espanholas.

2015 - O Governo decide vender o grupo TAP, dono da transportadora aérea nacional, ao consórcio Gateway, do empresário norte-americano e brasileiro David Neeleman e do empresário português Humberto Pedrosa, rejeitando pela segunda vez a proposta de Germán Efromovich.

- Morre, aos 84 anos, Jack King, o norte-americano responsável das relações públicas da NASA, que deu voz à contagem decrescente para a descolagem da missão Apolo 11, a primeira a levar o homem à lua, e por isso ficou conhecido como a "Voz de Apolo".

- Morre, aos 85 anos, o norte-americano Ornette Coleman, músico, figura histórica e inovadora do jazz.

2016 - Morre, aos 79 anos, José Manuel Paquete de Oliveira, sociólogo, professor emérito do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

2017 - A Inglaterra sagra-se pela primeira vez campeã do mundo de futebol de sub-20, ao derrotar a Venezuela, por 1-0, na final do Mundial, que foi disputada em Suwon, na Coreia do Sul.

2018 - O Sporting confirma as rescisões de contrato dos futebolistas Gelson Martins, William Carvalho e Bruno Fernandes, que invocaram justa causa, na sequência das agressões a jogadores na Academia de Alcochete. O futebolista Bas Dost também apresenta a sua rescisão, alegando justa causa.

2020 - Morre, aos 84 anos, Conceição Pereira, ex-deputada da UDP na Assembleia Regional da Madeira, cofundadora, em 1999, do Bloco de Esquerda na Madeira.

2021 - O judoca Jorge Fonseca sagra-se bicampeão mundial de judo em -100 kg, ao vencer na final dos Mundiais, que decorreram na Arena Laszlo Papp, em Budapeste, o sérvio Aleksandar Kukolj, por ippon.

- Morre, aos 81 anos, António Torrado, escritor, poeta e dramaturgo.

2023 - O Vilaverdense garante pela primeira vez na sua história a subida à II Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 o BSAD, em Rio Maior, Santarém.

- O Uruguai sagra-se campeão mundial de futebol de sub-20 pela primeira vez, ao vencer a Itália, em La Plata, na Argentina.

PENSAMENTO DO DIA

Um pintor não tem outros inimigos sérios senão os seus piores quadros Henri Matisse (1869-1950), pintor francês

Este é o centésimo sexagésimo terceiro dia do ano. Faltam 203 dias para o termo de 2024.