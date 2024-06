Sá Pinto diz que Ronaldo é dos "melhores de sempre da história do futebol"

O antigo internacional português Ricardo Sá Pinto considera Cristiano Ronaldo um dos "melhores de sempre da história do futebol", destacando o profissionalismo e ambição do capitão da seleção lusa, para além do "enorme talento".

Sá Pinto, de 51 anos, cruzou-se com Ronaldo no Sporting, quando este dava os primeiros passos na equipa principal dos 'leões', e reconheceu de imediato o talento que existia, não só em 'CR7', mas também em Ricardo Quaresma, que estava no grupo de trabalho.

"Eu acreditava no Ronaldo, como também acreditava muito no Quaresma. Eram dois miúdos que naquela altura começaram connosco e com muita qualidade. Na altura, o Quaresma apresentava um bocadinho mais de maturidade a nível de decisões e de jogo, mas eu acreditava muito nos dois, eram miúdos com muita qualidade e muito talento", disse em entrevista à agência Lusa.

Para Sá Pinto, Ronaldo acabou por se destacar por ser um atleta exemplar e um grande profissional, além de ser "um jogador extraordinário".

"É um dos melhores de sempre da história do futebol. Em termos de talento, em termos de tudo, é realmente um profissional exemplar, porque se ele não se cuidasse, se ele não fosse ambicioso a toda hora, não fosse ganhador a toda hora, era difícil, aos 39 anos, continuar a jogar e a fazer o que está a fazer e voltar a um Europeu", salientou.

Ricardo Sá Pinto, que fez a formação no FC Porto e Salgueiros, mas que se destacou ao serviço do Sporting, frisou que é difícil manter a ambição e o querer sempre mais quando já se ganhou tantos títulos coletivos e individuais como Ronaldo conseguiu.

"É isso que o destaca claramente dos outros. Ele faz a diferença não só pelo profissionalismo e a qualidade dele, mas pelo caráter e a força. Tem uma ambição única de um verdadeiro ganhador", referiu.

Ronaldo prepara-se para participar pela sexta vez numa fase final de um Campeonato da Europa e Sá Pinto acredita que o capitão vai continuar a ser decisivo, destacando a temporada que fez ao serviço do Al Nassr, com 50 golos apontados e o título de melhor marcador do campeonato.

"Espero que continue a ser decisivo neste Europeu, porque realmente ele continua a fazer golos e continua a estar bem", concluiu.

O Euro2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho, sendo que Portugal integra o Grupo F, juntamente com República Checa, Turquia e Geórgia.