Zelensky recebido com honras militares no Palácio de Belém

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi hoje recebido com honras militares no Palácio de Belém, em Lisboa, pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem terá um encontro seguido de jantar.

No jantar com Zelensky estarão também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e a vice-presidente da Assembleia da República Teresa Morais, informou a Presidência da República Portuguesa.

A cerimónia oficial de boas vindas ao Presidente da Ucrânia, que chegou ao Palácio de Belém perto das 18:10, teve lugar no Pátio dos Bichos.

Os dois chefes de Estado ouviram os hinos nacionais de Portugal e da Ucrânia e passaram por uma ala de honra formada pelo Esquadrão Presidencial.

Depois, na Sala das Bicas, Marcelo Rebelo de Sousa e Volodymyr Zelensky posaram lado a lado para a fotografia oficial, deram um vigoroso aperto de mão, e o Presidente da Ucrânia assinou o Livro de Honra do Palácio de Belém.

O encontro entre os dois chefes de Estado estava previsto para as 18:00 e o jantar de trabalho está marcado para as 18:30.

Zelensky chegou a Lisboa cerca das 14:50 de hoje, para uma visita de algumas horas, durante a qual já se reuniu com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, com quem assinou um acordo bilateral de cooperação e segurança.

Este acordo prevê que Portugal preste apoio militar à Ucrânia no valor de pelo menos 126 milhões de euros neste ano.

Em agosto do ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de dois dias à Ucrânia, a convite do Presidente Volodymyr Zelensky, por ocasião do 32.º aniversário da independência deste país.

Nessa visita, o chefe de Estado português passou por Kiev, Bucha, Moshchun, Irpin e Horenka, em sinal de apoio aos ucranianos na guerra em defesa contra a invasão pela Federação Russa iniciada em fevereiro de 2022.