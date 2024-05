O líder nacional do Chega disse, esta noite, conhecidos que são os resultados do partido na Região Autónoma da Madeira, que volta a eleger quatro deputados, que não há nenhuma hipótese de acordo com Miguel Albuquerque. Ventura que disse ser esta uma decisão articulada com a liderança regional do Chega. "O cenário de governação na Madeira ficou complexo, mas o Chega não cede nos seus princípios", disse aos órgãos de comunicação social nacionais.

"A vitória de Miguel Albuquerque não é aquilo que queríamos", assumiu Ventura, mas disse ainda que nenhuma maioria se constituirá à direita sem o Chega. Destacou ainda a saída da extrema-esquerda do Parlamento regional, com a CDU e o BE a perderem os deputados eleitos em Setembro de 2023.

Apesar de manter o mesmo número de deputados, o Chega Madeira aparece com um ligeiro aumento percentual.