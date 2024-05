Há 11 anos padre de São Vicente queixava-se de extorsão

Há 11 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto do padre de São Vicente estar a queixar-se de ter sido vítima de extorsão.

A 8 de Maio de 2013, era noticiado que no dia seguinte estava marcado o julgamento de um cidadão cubano que era acusado de extorquir dinheiro ao padre.

Segundo o DIÁRIO dá conta nessa sua edição impressa, o caso remontava a 2005/2006 quando o arguido conheceu o pe. Humberto, em Cuba, quando este foi ali passar férias. Nessa altura, entre o arguido e o sacerdote desenvolveu-se um relacionamento íntimo. Relacionamento que se prolongou durante outra estada do sacerdote em Havana, em 2006, desta feita para tratamentos médicos.

O relacionamento continuou já na Madeira para onde o cidadão cubano tinha vindo com visto de turista. Nessa primeira vinda para a Região ficou num apartamento cedido pelo sacerdote. O sacerdote até lhe chegou a arranjar trabalho numa academia de dança pois o arguido tinha a profissão de professor de dança.

Durante o relacionamento, o sacerdote, a pedido do arguido, que lhe contou a situação habitacional da sua mãe doente, acedeu a dar-lhe 15 mil euros para que comprasse a casa, em Maron, Cuba.

Segundo a acusação deduzida pelo Ministério Público (MP), o relacionamento íntimo terá terminado em 2006 ou inícios de 2007, por vontade do sacerdote que quis voltar a cumprir, com seriedade, os votos dos eu sacerdócio. Algum tempo depois, o arguido voltou para a Madeira a convite de uma amiga sua e voltou a contactar o sacerdote que já não queria nada com ele. A parti daí e, sob pretextos vários, o arguido passou a fazer exigências de dinheiro ao sacerdote ameaçando que se não lhe desse as quantias exigidas que o iria expor junto dos seus superiores, dos seus paroquianos e que iria revelar fotografias comprometedoras.

Conforme o DIÁRIO relatava naquela altura, o arguido telefonava insistentemente, mandava mensagens e ‘mails’ quer para o sacerdote quer, particularmente, para uma amiga deste. Mas, se as ‘ameaças’ à distância não resultassem, o arguido deslocava-se à Madeira onde procurava o sacerdote para lhe fazer chantagem e espoletar um escândalo público. Aconteceu quer na casa particular do padre quer na zona paroquial deste (São Vicente e Ponta Delgada). Dizia a acusação que chegou a dirigir-se ao Patriarcado para exercer pressão, no sentido de obter o que pretendia.

Regional - Abertura da primeira loga da H&M na Madeira

Dez anos depois da chegada da H&M a Portugal, a marca preparava-se para inaugurar no dia seguinte, a sua primeira loja no Funchal, no edifício Minas Gerais.

Esta expansão no território incluiu também a abertura de uma segunda infra-estrutura no FórumMadeira, o que gerou mais de 29 postos de trabalho e dois espaços a acrescer aos 23 que operam n omercado português.

NACIONAL - GNR procura dois touros de 500 quilos em Viana

A nível nacional, a Guarda Nacional Republicana (GNR) tinha lançado uma operação de busca a dois touros de 500 quilos que fugiram do criador para os montes de Viana do Castelo.

"O criador estaria a carregar os animais para um meio de transporte quando eles conseguiram fugir. Um destes touros não estará muito habituado ao contacto com pessoas", sublinhou uma fonte.