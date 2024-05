Neemias Queta estreia-se nos play-offs da NBA com dois pontos e dois ressaltos

O basquetebolista internacional português Neemias Queta cumpriu na terça-feira o primeiro jogo de sempre nos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao entrar sobre o final no triunfo dos Boston Celtics face aos Cleveland Cavaliers (120-95).

Com 2.58 minutos para jogar, e a vitória garantida, no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este, o treinador Joe Mazzulla lançou o poste luso, que ainda foi a tempo de conseguir dois pontos e dois ressaltos.

Neemias marcou o único lançamento que fez, precisamente o que estabeleceu o resultado final, depois de uma assistência de Payton Pritchard, e já após ter conquistado um ressalto em cada uma das tabelas.

O basquetebolista português não tinha sido utilizado, ficando-se pelo banco, nos cinco jogos dos Boston Celtics face aos Miami Heat na primeira ronda dos play-offs, que a formação vencedora da fase regular ganhou por 4-1.

No primeiro embate face aos 'Cavs', da segunda ronda, os Celtics conseguiram um triunfo tranquilo, com vitórias nos quatro parciais, num jogo em que o melhor foi Jaylen Brown, autor de 31 pontos e seis ressaltos.

Derrick White, com 25 pontos e cinco assistências, Jayson Tatum, com 18 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, e o suplente Pritchard, com 16 pontos e cinco ressaltos, também estiveram em destaque nos anfitriões.

Nos forasteiros, destaque para os 33 pontos, seis ressaltos e cinco assistências de Donovan Mitchell e os 17 pontos e 13 ressaltos de Evan Mobley.

Pelos Boston Celtics, Neemias Queta cumpriu na temporada regular de 2023/24 um total de 28 jogos, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em três anos na 'regular season' da NBA, Neemias Queta conta 48 jogos, 28 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de 'rookie', e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.