Turista vítima de queda no Fanal faz accionar bombeiros

Uma turista na casa dos 60 anos sofreu, esta tarde, uma queda, na zona no Fanal, levando à activação de meios de resgate dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que contaram com o apoio Polícia Florestal.

O alerta foi dado pelas 16h45, tendo o Serviço Regional de Protecção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro encaminhando para o local uma ambulância e veículo de apoio, com as respectivas equipas, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

A vítima apresentava suspeita de fractura no tornozelo. Depois de devidamente estabilizada, a turista foi encaminhada para o Serviço de Urgência do Centro de Saúde do Porto Moniz, devendo, posteriormente, ser encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.