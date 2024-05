Turista sofre queda na vereda da Ponta de São Lourenço

Um turista de 61 anos sofreu hoje uma queda na vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

O homem, de nacionalidade francesa, apresentava ferimentos numa perna e teve de ser assistido pelos Bombeiros Municipais de Machico.

A embarcação do SANAS afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada no resgate, tendo o homem sido retirado por via marítima. Foi até à marina da Quinta do Lorde de onde seguiu numa ambulância desta mesma corporação para uma unidade de saúde.