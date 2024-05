Alterações temporárias ao trânsito na Rua dos Ferreiros, Rua dos Netos e Calçada de Santa Clara

A partir de segunda-feira vão registar-se alterações rodoviárias na Rua dos Ferreiros, Rua dos Netos e Calçada de Santa Clara, devido a obras para controlo e monitorização de fugas nas redes de água do Funchal. Estas mudanças na circulação rodoviária permanecem até dia 16 de Agosto.

A obra vai decorrer em várias fases. Nesta primeira fase, será interrompida a circulação no segmento entre a Rua dos Netos e a Rua do Marquês do Funchal.

Segundo explica nota da CMF à imprensa, durante esta fase, a Rua Francisco Franco Escultor terá dois sentidos, sendo que acesso efectuar-se-á pela Rua 5 de Outubro e a saída pelo menos arruamento ou pela Rua dos Ferreiros, em conformidade com o desenvolvimento da obra.

Como alternativa, os condutores podem circular pela Rua dos Netos, Rua do Castanheiro, ou Rua 5 de Outubro em direcção à Praça do Município.