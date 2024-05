Que a 26 de Maio “haja um 25 de Abril na Região”, deseja o Livre

Embora faça notar que “sondagens são apenas isso, sondagens” e que “numa última sondagem houve uma discrepância” entre as intenções de voto manifestadas no momento da sondagem e o resultado eleitoral, Marta Sofia, cabeça-de-lista do Livre, vê com muita preocupação as tendências que resultam da sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, em que o PSD ganha e o CHEGA cresce, e o Livre não consegue eleger.

A reacção da candidata ‘livre’ é “desejar que dia 26 de Maio haja um 25 de Abril na Região Autónoma da Madeira, porque não podemos continuar nesta situação. A população tem mais uma vez a faca e o queijo na mão”, reforça.

Contudo, faz notar que “as pessoas estão descrentes, as pessoas não têm esperança, as pessoas pensam que é normal viver nesta pobreza, viver na falta de habitação, viver na falta de saúde”. Receia por isso que muitos deixem de ir votar. “Oxalá que a grande surpresa não seja essa da abstenção e que nós tenhamos que andar aqui mais quatro anos com uma governação sustentada por partidos, mas mais uma vez pelo PSD”, atira.

A três dias da eleição para a Assembleia Legislativa da Madeira, a candidata reforça o apelo.

“O que importa mesmo é no dia 26 de Maio nos deslocarmos à assembleia de voto, saber que o voto é secreto e votar e votar. Votar para que se acabe com estes 48 anos de governação, de partido único (…) votar de preferência no Livre”, defende.

Face ao resultado da sondagem, Marta Sofia adverte para o perigo da ascensão da extrema-direita.

“Obviamente que o PSD, só com uma coligação com o CHEGA, e desenganem-se os eleitores que julgam que vem aí o Menino Jesus, que é o CHEGA, porque as coisas durante mais 4 anos vão ser só o perpetuar bolsas de pobreza, perpetuar amiguismo, clientelismo, não vão resolver os problemas da população”.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.