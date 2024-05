Procuradoria Europeia assume investigação sobre alegada fraude na compra de máscaras em Espanha

A Procuradoria Europeia assumiu a investigação judicial sobre as denúncias de alegada fraude na compra de equipamentos médicos, incluindo máscaras de proteção, durante a pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

Num comunicado citado pela agência Efe, a Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla inglesa), refere que o procurador delegado em Madrid iniciou em 04 de março investigações "sobre uma possível fraude relacionadas com contratos públicos adjudicados pelas autoridades de saúde das ilhas Baleares e Canárias a uma única empresa para a compra de equipamentos médicos, incluindo máscaras de proteção, durante a pandemia de covid-19".

A EPPO sinalizou ter assumido a investigação daquele que ficou conhecido como o "Caso Koldo", que esteve até agora a ser investigado pela Audiência Nacional (uma das entidades que, tal como o Supremo Tribunal, tem jurisdição sobre todo o território nacional) e que está relacionado com a adjudicação de vários contratos de máscaras de proteção a uma empresa.

Este caso tem como um dos principais arguidos Koldo García, ex-assessor do ex-ministro dos Transportes e do Fomento do José Luis Abalos, do PSOE.

Depois de ter solicitado informações ao juiz e percebido que um daqueles contratos envolve financiamentos com fundos europeus, a Procuradoria Europeia aceitou "assumir a investigação conjunta de todos os contratos adjudicados por várias entidades públicas à mesma empresa num curto período de tempo".

A EPPO, um órgão independente da UE responsável pela investigação de fraudes contra o orçamento da união e outros crimes que afetem os interesses financeiros europeus.