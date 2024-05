Luís Simões assume "privilégio" em ter servido a PSP na Madeira

O comandante do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública apresentou, esta tarde, os cumprimentos de despedida ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Uma ocasião para “agradecer todo o apoio que tem sido dado aos polícias e à Polícia de Segurança Pública na Madeira, quer por parte do presidente do Parlamento como por parte dos Senhores deputados”.

O superintendente-chefe Luís Simões assumiu ter sido uma “honra, um privilégio e um orgulho servir a PSP ao longo de quase 39 anos”, seis dos quais passados na Madeira.

“É um Comando com características diferentes e quase sempre para melhor de outros comandos que conheci ao longo da minha carreira. Foi, de facto, um privilégio ter servido a Polícia de Segurança Pública na Região Autónoma da Madeira”, concluiu o Comandante que agora cessa funções na Região.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira deixou um grande obrigado, em nome do Parlamento, por “toda a colaboração prestada pela PSP à população da Madeira e do Porto Santo”. José Manuel Rodrigues enalteceu o trabalho desenvolvido pelo superintendente-chefe Luís Simões e por todos os polícias que comandou ao longo destes seis anos, “quer nas ações especiais, como a da pandemia Covid-19, como nas ações quotidianas”.

Ao Comandante cessante da PSP na Madeira desejou, ainda, as maiores felicidades.