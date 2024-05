IL afirma que "caiu a máscara à liderança sonsa do JPP"

"Élvio Sousa ou anda distraído ou é mentiroso. Disse esta tarde que a Iniciativa Liberal não falava em redução do Estado na Autonomia", refere o partido através de uma nota de imprensa.

"Para além de Nuno Morna, cabeça-de-lista, já ter referido isso tanto no debate na RTP, como no da RDP, bem como em inúmeras declarações à imprensa regional e nacional, no dia 8 deste mês a IL remeteu à imprensa a sua ideia de emagrecimento do Estado na governança regional. Não só o afirmava como indicava como se propõe a fazê-lo, coisa que o JPP dos 'fratelli' Sousa não faz", acrescenta.

E conclui: "Das duas uma: ou Élvio Sousa anda distraído ou mentiu. Como não acreditamos em políticos distraídos, caiu a máscara à liderança sonsa do JPP. São iguais aos outros, pois para eles vale tudo, até recorrer à mentira".