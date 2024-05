Quatro pessoas feridas num ataque com faca em França, alegado agressor detido

Quatro pessoas ficaram feridas hoje num ataque com faca no metro de Lyon, no centro-leste de França, e um homem estrangeiro de 27 anos, foi detido.

O homem "armado com uma faca" foi detido, disse o procurador Thierry Dran à AFP, acrescentando que as quatro vítimas não corriam risco de vida nesta fase.

Duas delas foram atingidas no abdómen e uma terceira no braço, segundo uma fonte policial.

Anteriormente, a prefeitura havia informado sobre "três vítimas".

"O suspeito, um cidadão de 27 anos, é desconhecido nos ficheiros. Foi hospitalizado várias vezes por problemas psiquiátricos", segundo a prefeitura.

Este facto foi confirmado por uma fonte policial: "Já houve incidentes de direito comum com este indivíduo que revelaram problemas psiquiátricos", afirmou.

Uma fonte policial afirmou que "não existem provas" que sugiram um motivo terrorista.