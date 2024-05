Câmara do Funchal entrega mais 226 mil euros a entidades culturais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) procedeu, hoje, à assinatura de protocolos com 10 associações culturais, no âmbito dos Apoios ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal, representando um investimento de 226 mil euros.

Durante a cerimónia que decorreu, no Salão Nobre, a presidente da autarquia do Funchal lembrou que este ano está consolidado um apoio de 353.500 euros para um total de 57 associações culturais. “Há um acréscimo este ano do número de associações apoiadas na ordem dos 46% face às que eram apoiadas em 2021”, assinalou.

Conforme podemos ler no comunicado divulgado esta tarde, a presidente da CMF considera fundamental a “transparência” dos apoios municipais que são dados, lembrando que são dinheiros públicos e, nesse sentido reforçou que a autarquia irá escrutinar a sua utilização.