Falsos alarmes de incêndios mobilizam bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) foram alertados esta manhã para incêndios, que revelaram ser falsos alarmes.

Os BVM, pelas 8h15, foram accionados para um incêndio na Rua de Santa Luzia. Ao chegar ao local os 6 elementos, apoiados por dois meios, verificaram que se tratava de um falso alarme.

Pelas 9h50, os Sapadores foram alertados para um foco de incêndio numa casa desabitada no Caminho do Poço Barral no Funchal. A corporação, de imediato, mobilizou três veículos e 9 operacionais para combater as chamas, contudo, ao chegar ao local, verificaram que se tratava de um sem-abrigo que estava a cozinhar.

Em nenhum dos casos foi necessária a intervenção dos elementos das corporações.