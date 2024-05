Dupla vitória da seleção poruguesa feminina de basquetebol 3x3

A seleção portuguesa feminina de basquetebol 3x3 venceu hoje por duas vezes no torneio Big Twelve, em Voiron, França, superando a Grécia e depois o PVBC.

A primeira vitória da tarde, 21-16 sobre as helénicas, abriu portas para os quartos de final frente ao PVBC (Pays Voironnais Basket Club), em que as lusas asseguraram a passagem às meias-finais da competição, com uma vitória por 18-15.

No sábado, a seleção lusa masculina volta a jogar em Voiron, enquanto a equipa feminina se dirige para Gap, para a quarta e última paragem da jornada.

Os jogos do Big Twelve servem de preparação para a qualificação para o Campeonato Europeu, que vai ser disputado entre 06 e 09 de junho, em Copenhaga.