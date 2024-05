Turista alemã sofre queda e fica ferida no Porto Santo

Uma mulher de nacionalidade alemã, com idade compreendida entre os 70-80 anos, ficou ferida esta tarde, pelas 14h30, ao sair de um iate na marina do Porto Santo.

Com suspeitas de fractura no fêmur, a mulher foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e transportada até ao centro de saúde local.

Posteriormente a turista acabou mesmo por ter de ser transportada para a Madeira, pela Força Aérea Portuguesa, para receber tratamento médico no Hospital Dr. Nélio Mendonça.