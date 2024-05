Vulcão entra em erupção no sudoeste da Islândia

Um vulcão entrou em erupção hoje na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, provocando a evacuação do popular 'spa' termal Lagoa Azul e da cidade de Grindavik.

A erupção começou no início da tarde de hoje após uma série de terramotos a norte de Grindavik, uma cidade costeira de 3.800 habitantes que foi evacuada pelas autoridades. O 'spa' termal Lagoa Azul, uma das principais atrações turísticas da Islândia, foi evacuado antes do início da erupção vulcânica, informou a rádio islandesa RUV.

O Gabinete Meteorológico da Islândia (Met Office) afirmou que a lava estava a ser lançada a cerca de 50 metros acima do solo, a partir de uma fissura de aproximadamente um quilómetro de comprimento.

Esta é a quinta erupção vulcânica na área desde dezembro, mas foram apenas relatados danos materiais. A erupção anterior começou em março e durou oito semanas.

A Islândia abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, o número mais elevado da Europa.

O país está localizado na Dorsal Meso-Atlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectónicas da Eurásia e da América do Norte e causa sismos e erupções.