Revista do Marítimo está de volta

A publicação volta a ser disponibilizada em formato papel, num renovado aspecto que pretende criar uma maior interactividade com o leitor e ao mesmo tempo dar conta do trabalho levado a cabo pelo universo Marítimo nas mais diversas áreas, seja na vertente institucional ou desportiva.

Nesta edição de Maio de 2024 o destaque vai para a entrevista ao presidente Carlos André Gomes

A apresentação oficial da revista está agendada para amanhã, quarta-feira, pelas 17h30, no Plaza Madeira, cerimónia que vai contar com a presença do presidente do Marítimo, Carlos André Gomes.