Museu da Baleia mantém “presente muito activo, dinâmico e criativo”

O secretário regional de Educação ressalvou, hoje, a importância do Museu da Baleia, instituição que considerar manter um “presente muito activo, dinâmico e criativo”. Jorge Carvalho participou, hoje, na abertura da exposição MagiCetus, no âmbito do projecto BaleiArte, no Museu da Baleia da Madeira, que completa neste dia 34 anos de actividade.

O governante teceu elogios à coordenação do museu e das suas actividades, que fazem por manter este espaço como sendo de criatividade permanente.

BaleiArte é um projecto do Museu da Baleia da Madeira, iniciado em 2012, que pretende conjugar e promover educação e criatividade. Neste ano lectivo, sob o tema MagiCetus, pretendeu combinar duas dimensões: o habitat natural dos cetáceos e o universo mágico, numa alusão à plenitude, ao equilíbrio e ao fantástico. Procurou-se aliar a valência científica do Museu, com conhecimento sobre as baleias e os golfinhos do arquipélago da Madeira, e a arte, como potenciadora da educação ecológica.

Jorge Carvalho agradeceu a forma como o Museu chega às escolas, levando-lhes o conhecimento e ligando-as pela via histórica e estimulando a sua criatividade e o seu envolvimento em manter o Planeta e os oceanos “em perfeitas condições”.