Mais de 40% querem estabilidade governativa do 'Bloco Central'

Bom dia. Estas são as primeiras páginas desta sexta-feira, 24 de Maio de 2024.

No semanário Expresso:

- "Progressão para 67 mil professores"

- "Há crianças com 11 anos dependentes de pornografia 'online'"

- "Quase 100 migrantes viveram duas semanas na AIMA"

- "Sondagem. Marta Temido lidera intenção de voto"

- "Rúben Amorim. O herói leonino que é fã de 'Peaky Blinders', lê biografias e pratica kickboxing"

- "Taylor Swift recebe Euro2 milhões por concerto"

- "Reportagem de Henrique Monteiro na Geórgia"

- "Morte de Raisi deixa Irão na incerteza"

- "TAP paga seis salários extra a pilotos e pressiona contas"

- "Subsídio de doença penaliza salários baixos"

- "Cartas paradas. O IMT Online tem operado com 'limitações pontuais', revela o próprio Instituto da Mobilidade e dos Transportes"

- "Mais ciclovias. A Câmara de Lisboa vai investir Euro13 milhões para aumentar a rede da cidade em 90 quilómetros"

- "Reino Unido muda? Rishi Sunak marcou legislativas para 4 de julho e os conservadores estão em maus lençóis"

No semanário Nascer do Sol:

- "'Ambiente na AR nunca foi tão doentio". O debate no hemiciclo sempre foi animado e teve excessos, mas há quem diga que o ambiente nos corredores nunca foi tão mau: fala-se de falta de educação e de cultura democrática dos extremos"

- "Madeira. Gerigonça com CDS pode apear PSD do poder"

- "Saúde. Portugal gasta dezenas de milhões por ano com doentes dos PALOP"

- "Novo aeroporto. Reserva de água e risco sísmico 'minam' Alcochete"

- "Neill Lochery, historiador. 'Uma parte significativa da arte saqueada pelos nazis passou por Portugal'"

- "Dia de Israel. Marcelo e Moedas ausentes, diretor da PSP livra-se de ovos"

- "SNS. Fernando Araújo deixa ministra sem respostas"

- "Francisco Paupério. 'O Livre não se revê nas ações violentas do Climáximo'"

- "Dissidente da IL. José Cardoso avança com Partido Liberal Social"

- "União Europeia tem conseguido cativar jovens?"

- "Joker. Manuel Monteiro volta a ganhar, com mesmos pontos de Carlos Xavier"

- "Taylor Swift. Miss Americana de 'A a Z'"

No Correio da Manhã:

- "Mulher exige 600 mil euros por dor de divórcio. Danos causados pela frustração do casamento"

- "1.º espetáculo hoje na Luz. Loucura para os concertos de Taylor Swift"

- "Indemnização polémica. Secretária de Estado entre os mais novos a sair com prémio da CP"

- "Deu ordens. 'Macaco' condenado por ataques a claque"

- "Cascais. Gang ataca mulheres em casa e saca 300 mil Euro"

- "Diz Rui Costa. 'Schmidt de corpo e alma no Benfica'"

- "FC Porto-Sporting. Vencedor da Taça ganha 150 mil euros"

No Público:

- "Mais de 40% dizem que o melhor para o país é Governo apoiado por PSD, CDS e PS"

- "Taylor Swift em Lisboa. A anti-heroína da pop"

- "Cheques-psicólogo para jovens cobrirão ansiedade e depressão"

- "Europeias 2024. 'Linha vermelha' de Von der Leyen passa ao lado de Meloni"

- "Crimes sexuais. Só 13% dos condenados proibidos de lidar com menores"

No Jornal de Notícias:

- "Tribunal obriga AIMA a decidir num mês legalização de imigrante"

- "Jovens com salários de mil euros só têm bónus no IRS a partir do quinto ano"

- "Cartazes das legislativas ofuscam os das europeias"

- "TVDE. Plataformas já renderam ao Estado 19 milhões em cinco anos"

- "Entrevista. 'Há um problema de cinismo na candidatura da AD'. Catarina Martins, cabeça de lista do BE"

- "Benfica. Rui Costa recusa fazer de Schmidt bode expiatório"

- "FC Porto. Academia na Maia em risco de ser anulada"

- "North Festival. Alexandro Sanz e Nelly Furtado garantem noites quentes em Serralves"

No Diário de Notícias:

- "Prazo médio de pagamento das empresas agravou-se para 60 dias"

- "Jorge Silva Carvalho, ex-diretor das secretas. 'Os nossos serviços de informações não têm preponderância no espaço securitário nacional'"

- "Eleições na Madeira. As geringonças que vão decidir o vencedor"

- "Jovens. Governo aprova garantia pública de 15% para casas até 450 mil euros"

- "Reunião. Sindicatos dos médicos vão exigir aumentos salariais e acordo até final do ano"

- "Benfica. Schmidt fica e Di María talvez porque é preciso fazer o que não foi feito esta época, diz Rui Costa"

- "Taiwan. Novo Presidente vale a Taipé 'punição severa' de Pequim"

No Negócios:

- "Novo IRS Jovem deve chegar a quatro vezes mais pessoas"

- "Impostos, habitação, saúde, educação. Conheça as medidas aprovadas pelo Governo"

- "Entrevista a Carlos Monjardino [presidente da Fundação Oriente]. 'Neste momento não se está a fazer nada' em Portugal"

- "Eleições europeias. Uma pandemia, uma guerra e escândalos. Cinco anos de Estrasburgo"

- "Americanos enchem voos da Delta para Portugal"

- "A receita tailandesa para fazer crescer a bolsa nacional"

- "Sondagem. Marcelo tem a avaliação mais baixa de sempre"

- "Stéphane Boujnah [director executivo da Euronext]. 'É necessário eliminar todos os mecanismos que desviam a poupança"

No O Jornal Económico:

- "Justiça investiga atuação do fisco no caso do IMI das barragens da EDP"

- "'Para haver mais investimento, é preciso apoiar a consolidação nas 'telecom' europeias' [CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo]"

- "Banco CTT, Montepio, BCP, BPI, Santander e Novobanco vendem 695 milhões em malparado"

- "Fundo Vallis vende rede de clínicas dentárias Smile, Up"

- "Novobanco vende em leilão ações da empresa de tabaco da Fundação Berardo"

- "Revista Forbes Portugal promove Women Summit 2024 na próxima terça-feira"

- "República e empresas antecipam descida dos juros e emitem 4,5 mil milhões em dois dias"

- "Et cetera. O furacão Swift chegou a Lisboa para dois concertos esgotados"

No O Jogo:

- "Rui Costa quebra o silêncio para assegurar a continuidade do alemão. 'É com Schmidt que vamos voltar aos títulos' / 'Seria fácil e populista mudar de treinador' / 'Nunca falei com Mourinho' / 'Não façamos desta época a pior da história do Benfica'"

- "FC Porto. 'Rúben já bebeu duas ou três cervejinhas'. Sérgio Conceição conta com o apoio dos adeptos para ganhar a Taça"

- "Academia. André Villas-Boas pede reunião urgente à Câmara da Maia"

- "Sporting. 'Gyokeres provou ser barato'. Niculae confia na dobradinha os leões e elogia o sueco"

- "Eduardo Quaresma renova até 2028 e aumenta cláusula para os 80 MEuro"

- "Braga. Daniel Sousa arranca hoje. Maxi Pereira garantido na equipa técnica"

- "V. Guimarães. Rui Borges ao serviço. Reuniões de preparação da nova temporada"

No Record:

- "Rui Costa presta contas aos adeptos. Schmidt fica. Di María em dúvida. João Neves é exemplo"

- "Sporting. Quaresma renova até 2028"

- "Diogo Pinto. O leão de Felgueiras"

- "FC Porto: 'Bela forma de Pinto da Costa sair', Sérgio Conceição quer dedicar conquista da Taça"

- "Italianos colocam Kaio Jorge entre Sporting e Sp. Braga"

E no A Bola:

- "'Não farei de Schmidt bode expiatório', Rui Costa explica época do Benfica e confirma notícia de A Bola"

- "FC Porto. Autarca pede anulação da Academia"

- "Villas-Boas recorda final de Gelsenkirchen a A Bola"

- "Sérgio Conceição: 'Vai ser uma final equilibrada'"

- "Sporting. Quaresma até 2028 com cláusula de Euro80M"

- "Entrevista: 'Haverá projeto de crescimento para o Rio Ave', Luís Freire"