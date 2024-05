Bugalho quer mais políticas relacionadas com o Mar para criar riqueza

O cabeça de lista da Aliança Democrática (AD) às europeias, Sebastião Bugalho, defendeu hoje em Olhão, no Algarve, que Portugal deve ter mais políticas relacionadas com o mar para criar riqueza para os seus cidadãos.

"Nós temos o mar muito rico, portanto, não faz sentido não aproveitarmos esse mar muito rico para criar mais riqueza para o país", disse Bugalho na sua primeira ação de campanha das eleições europeias.

Depois de um breve encontro com associações de produtores de atividades relacionadas com o mar no Porto de Pesca de Olhão, o candidato defendeu que o Mar deve subir la lista de prioridades dos portugueses e das suas políticas.

"A garantia que a Aliança Democrática deu foi justamente que vamos estar atentos ao fato de termos um mar rico e que temos que ter políticas mais diversas para poder potenciar a riqueza desse mar", insistiu Sebastião Bugalho.

Antes de visitar o mercado de Olhão, o cabeça de lista da AD às europeias ainda criticou o seu principal adversário, o Partido Socialista (PS), por, afirmou, não ter a palavra pescadores no seu programa eleitoral.

"Só lamento que o Partido Socialista não tenha a palavra pescadores uma vez no programa para conseguir responder a essas necessidades", disse o candidato.

A campanha oficial para as eleições europeias começou hoje com a maioria dos partidos concentrados em Lisboa, com a exceção da AD, PS e Chega, que dedicarão o dia a distritos a sul do Tejo.

Por outro lado, Sebastião Bugalho escusou-se a falar das eleições que se realizaram no domingo na Região Autónoma da Madeira, onde um dos partidos que faz parte da AD, o PSD, ficou em primeiro lugar mas sem maioria absoluta.

"Eu, como sabe, como candidato ao Parlamento Europeu, não tenho que fazer geringonças com ninguém, tenho essa sorte. Portanto estou focado no resultado, estou focado em ter o melhor resultado possível e obviamente que fico contente cada vez que os partidos que compõem a Aliança Democrática vencem eleições", disse.

O candidato da AD começou o dia no Algarve, com iniciativas em Olhão e Faro, seguindo depois para o Alentejo, com paragens em Moura e Reguengos de Monsaraz, antes de terminar o dia em Évora, onde também vai estar o presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Concorrem às eleições de 09 de junho 17 partidos e coligações: a AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.