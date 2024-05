Marcelo considera "um passo importante" Costa ter sido ouvido pelo Ministério Público

O Presidente da República considerou hoje que "é um passo importante" o anterior primeiro-ministro, António Costa, ter sido ouvido pelo Ministério Público no âmbito da Operação Influencer, salientando que isso aconteceu antes das eleições europeias.

"Quero apenas anotar que realmente processualmente houve este passo, que é um passo importante", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

O chefe de Estado salientou que este passo "acontece antes das eleições europeias e antes de um Conselho informal" e reiterou que na sua opinião seria "bom para Portugal e para a Europa" que António Costa viesse a presidir ao Conselho Europeu.

"A haver consenso e de acordo com o resultado das eleições. Parece que há um consenso muito alargado", acrescentou.

O Presidente da República referiu que António Costa foi ouvido "como suspeito, e não como arguido, portanto, a seu pedido, que tinha sido formulado e explicitado no dia em que deixou de exercer as funções de primeiro-ministro".

António Costa foi hoje ouvido pelo Ministério Público no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) no âmbito do processo Operação Influencer, sem que tenha sido constituído arguido, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

A informação de que António Costa foi ouvido no DCIAP foi inicialmente avançada pelo jornal Expresso.