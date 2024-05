Banco de Cabo Verde sobe taxas de juro de referência para 1,5%

O Banco de Cabo Verde (BCV) anunciou hoje uma subida das taxas de juro de referência em 25 pontos base para se aproximar das taxas nos mercados internacionais, nomeadamente da zona Euro, e mitigar riscos cambiais.

Com a atualização, a taxa diretora do banco central cabo-verdiano sobe para 1,5%, ainda longe da taxa diretora de 4,5% do Banco Central Europeu (BCE).

O relatório de política monetária de abril, do BCV, hoje divulgado, cita expectativas de mercado que apontam para três cortes pelo BCE, ainda este ano, num total de 75 pontos base, o que colocaria a taxa diretora em 3,75%.

O banco central do arquipélago indica "a necessidade de reduzir o diferencial" para as taxas internacionais, "conter os riscos associados à saída de capitais do país" e "garantir a sustentabilidade do regime cambial", de conversão fixa em relação ao euro.

Neste contexto, "o banco central entende ser relevante continuar a sinalizar o pendor mais restritivo da política monetária, já iniciado em maio de 2023, através da subida das suas taxas de juro de referência".

Sobem 25 pontos base a taxa de juro diretora (TRM), de 1,25% para 1,5%, a taxa de facilidades permanentes de cedência de liquidez, de 1,5% para 1,75%, a taxa de facilidades permanentes de absorção de liquidez, de 0,7% para 0,95% e a taxa de juro de redesconto, de 2,5% para 2,75% - destinando-se a "operações de caráter excecional, para fazer face às necessidades de liquidez por parte da banca".

Mantém-se sem alterações, em 10%, o coeficiente das Reservas Mínimas de Caixa (DMC), visando a "manutenção da estabilidade do sistema financeiro nacional face às condições atuais do mercado e aos desafios que se colocam à atividade bancária".

Na zona Euro, a taxas de juro diretora está em 4,5%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez é de 4,75% e a taxa de facilidade permanente de depósito é de 4%.