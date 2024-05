Mural alusivo Freira-da-Madeira nasce em Santana

Um mural alusivo à Freira-da-Madeira vai nascer em Santana, na rotunda junto ao Parque Temático da Madeira. Esta obra do artista Bordado II insere-se no projecto 'Microplásticos e o seu impacte na Biosfera', cuja apresentação pública acontece amanhã, pelas 17 horas.

Trata-se de um projecto da autoria dos alunos do 10.º 1 da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, tendo sido uma das candidaturas vencedoras do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM).

O objectivo passa por sensibilizar a população em geral para o impacto dos microplásticos na Biosfera e para a importância da adopção de hábitos de vida sustentáveis, que minimizem a sua libertação para o ambiente. A construção do mural foi uma das actividades do projecto.

Em nota enviada pelo Presidência do Governo Regional às redacções podemos ler que esta "obra de arte muito valorizará o concelho de Santana e a Madeira, enquanto destino turístico que promove a sustentabilidade ambiental e alerta para a necessidade de preservação de determinadas espécies, como é o caso da Freira-da-Madeira, ave marinha endémica que se encontra ameaçada e nidifica no Maciço Montanhoso Central da ilha".

A construção deste mural associa-se, igualmente, às comemorações dos 40 anos do referido estabelecimento de ensino.

Este é um projecto cujo investimento ascende a 30 mil euros, financiado na totalidade por verbas oriundas do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira.