“Quem vai determinar o resultado final não será a comunicação social”, reage a CDU

“Quem vai determinar o resultado final não será a comunicação social, não serão as sondagens”, foi a primeira reacção de Edgar Silva à sondagem. Segundo o cabeça-de-lista da CDU, “o resultado será construído pelas populações. E nós estamos ainda num movimento, num processo de construção do resultado da CDU e ainda estamos a tempo de garantir que no Parlamento haverá uma voz de compromisso com a defesa da justiça social será possível, ainda estamos a tempo, garantir que o Parlamento seja reforçada àquela que é a única representação parlamentar, a única força política que faz da questão da justiça social a grande prioridade do combate às desigualdades, a questão primeira da iniciativa política e da agenda política. E portanto, estamos ainda a tempo de garantir que esta voz não só não se perde, que esta força, que a voz do povo, que os deputados que representam, todos aqueles que têm fome e sede de justiça, que essa voz, que essa representação ficará garantida no Parlamento Regional”, manifesta.

O candidato da coligação PCP/PEV conclui ainda que “é possível perceber que PS e PSD estão em descrédito, em desagregação e portanto as populações estão muito incomodadas e revoltadas, em alguns casos, com a governação do PSD e CDS com o apoio do PAN na Madeira e também revoltadas com o que foi o resultado da votação do PSD na República”, concretiza.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M indica que o PSD ganha, o JPP regista a maior subida e o PS não consegue descolar. CDU e PAN saem do parlamento. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.