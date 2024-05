Acidente aparatoso no Campanário com consequências menores

Uma pessoa ficou ferida ontem à noite, após o carro que conduzia ter embatido e capotado, ficando atravessado numa estrada na freguesia de Campanário, Ribeira Brava.

Apesar do aparato, o condutor saiu apenas com ferimentos ligeiros, sendo que as consequências maiores serão danos na própria viatura e nalguma outra que estava estacionada na estrada.

De acordo com o que foi possível apurar junto do comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, a corporação foi accionada pelas 22h45, tendo permanecido no local até pouco depois da meia-noite.

Isto porque, conforme explicou Sidónio Pio, além da ambulância com três elementos que prestaram os primeiros socorros, sendo que depois foi preciso espalhar farelo na via, mobilizando mais uma viatura e dois elementos para o trabalho.