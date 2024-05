CNE analisa denúncias sobre propaganda eleitoral e declarações à imprensa

O representante da Comissão Nacional de Eleições na Madeira, Fernando Anastácio, destaca a "normalidade" com que decorrem as Eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, mas revela que os eleitores têm feito chegar questões e também denúncias aos serviços, situações que serão avaliadas esta tarde.

Em declarações ao DIÁRIO, o responsável aponta que "as situações reportadas vão ser apreciadas" na parte da tarde deste domingo, tranquilizando que não são "nada de relevante".

Fernando Anastácio especifica que as questões estão relacionadas com "propaganda eleitoral perto de mesas de voto", bem como com "declarações à imprensa", recusando ter recebido qualquer queixa sobre o transporte de eleitores.