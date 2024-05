Presidente da ALRAM e candidato pelo CDS apela ao voto para "normalizar a vida política na Madeira"

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e cabeça-de-lista pelo CDS, pediu, hoje, para que “todos os cidadãos que estão em condições de votar” exerçam “este direito e este dever cívico”. O candidato votou na secção instalada na Câmara Municipal do Funchal, onde vincou “que quem não vota deixa nas mãos dos outros a decisão".

De acordo com nota emitida pela ALRAM, o presidente do parlamento madeirense acredita que a maioria dos madeirenses e porto-santenses “irá votar com sentido de responsabilidade", de modo a “normalizar a vida política na Madeira, para em breve termos um Parlamento, a constituição de um Governo e a aprovação de um orçamento que permita que a administração pública e a iniciativa privada possam funcionar em condições normais”.