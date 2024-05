CDS apela aos leitores para que "não entrem em aventuras sem retorno e na promessa fácil"

José Manuel Rodrigues apelou, hoje, para que os eleitores não entrem “em aventuras sem retorno e na promessa fácil de quem promete tudo a toda a gente”. O cabeça-de-lista do CDS às eleições regionais está em campanha pelo Funchal, onde defendeu que "os cidadãos devem votar em soluções e não em acusações, no realismo e não no populismo".

É necessário que o crescimento económico da Madeira tenha reflexos na vida das pessoas e que a distribuição da riqueza seja mais justa para corrigir as desigualdades sociais. Não podemos ser uma região rica, mas a pagar salários mínimos a jovens e baixas pensões a idosos que trabalharam uma vida inteira. José Manuel Rodrigues

Nesse sentido, o candidato defende "uma subida dos salários para a média nacional e o estabelecimento de um salário-base para os jovens licenciados quando entram no mercado de trabalho, num acordo entre sindicatos, empresários e Governo”.

O líder do CDS reafirmou o compromisso de reduzir em 30% todos os escalões do IRS, diminuir progressivamente o IVA ao longo dos próximos 4 anos e isentar de IMT, IVA e IMI a quem investe na compra de um terreno, casa ou apartamento para habitação permanente. "A Região arrecadou, o ano passado, mil e duzentos milhões de euros de receita fiscal, um recorde, então está na altura de devolver uma parte desse rendimento às famílias e, sobretudo à classe média que vive asfixiada por impostos”, atirou.

José Manuel Rodrigues Rodrigues voltou a defender a antecipação da idade de reforma na Madeira em 2 anos, tendo em conta que a esperança média de vida, nas ilhas, é inferior à média nacional.