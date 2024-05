Miguel Oliveira cai em Barcelona em corrida maldita para líderes

O português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou hoje a corrida sprint do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP na sequência de uma queda, sem consequências físicas para o piloto, quando faltavam três voltas para o final.

Esta sexta corrida da temporada foi ganha pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que tinha largado da 'pole position', batendo o compatriota Marc Márquez (Ducati) por 0,892 segundos, com o também espanhol Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 1,169.

Oliveira largou do 15.º lugar da grelha, mas foi recuperando posições até chegar ao sétimo lugar, que ocupava quando caiu.

Pelo caminho ficaram, também, o espanhol Raul Fernandez (Aprilia), seu companheiro de equipa na Trackhouse, que caiu na curva 5 do circuito catalão.

No mesmo local viriam a cair, também, o sul-africano Brad Binder (KTM), quando liderava com 0,8 segundos de vantagem, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), na última volta da corrida, quando também liderava isolado.

Desta forma, Aleix Espargaró herdou uma liderança que já tinha sido sua no início da corrida, repetindo a vitória conquistada em 2023.

Com estes resultados, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que terminou no quarto lugar, mantém a liderança do campeonato, agora com 37 pontos de vantagem sobre Marc Márquez, que subiu ao segundo lugar.

Martin tem 135 pontos e Márquez 98. Miguel Oliveira mantém o 14.º posto, com 23 pontos.

Domingo disputa-se a corrida principal do fim de semana.