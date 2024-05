Maiores empresas da Madeira sem acesso a fundos PRR

Entidades com maior dimensão estão fora de qualquer opção no contexto da transição energética e da sustentabilidade, excluídos dos contínuos avisos da 'bazuca'. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 25 de Maio.

O destaque fotográfico desta primeira capa diz respeito à notícia Muito mais do que uma casa segura Já está pronta a nova 'Habitação Solidária' do Funchal. DIÁRIO foi conhecer a primeira residência feminina para pessoas em situação de sem-abrigo. CMF revela que três mulheres darão entrada em Junho.

Outros destaques:

"Se o presidente estiver bem-disposto vamos ter dez reforços" Treinador alvinegro Tiago Margarido faz balanço a época de sucesso e olha para a futuro na I Liga.

31 dias de Festa do Euro'24 no Largo da Restauração DIÁRIO e TSF-M dinamizam o 'Europeu no Funchal' entre 14 de Junho e 14 de Julho Cobertura total em vários meios, além de enviado especial à Alemanha.

E, por fim, Concerto da Banda do Panda a 2 de Junho na Ribeira Brava.

