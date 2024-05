Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Professores muito cansados ou à beira do colapso. Há uma idade a partir da qual o desgaste dos docentes madeirenses se começa a sentir significativamente, revela o estudo encomendado pelo SPM que será apresentado amanhã no Funchal. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 15.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Mais passageiros desembarcados em menos escalas de navios. Desde Setembro de 2023, a Região registou uma subida do número de turistas por mar * Madeira estreia-se na nomeação para Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade e concorre pela 3.ª vez ao título de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa * Festival do Atlântico atrai mais visitantes e traz ‘fogo’ de Itália, França e Inglaterra.

Sondagem agita campanha. Estudo de opinião da Aximage, publicado ontem, motivou reacções díspares das 14 forças políticas * DIÁRIO arranca com uma emissão especial televisiva multimédia, no domingo, a ser difundida em diversos meios.

Fique também a saber que relógio sénior oferece segurança aos idosos. Doente cardíaca dá testemunho *SESARAM estreia na Madeira procedimento até agora feito em Lisboa.

E, por fim, enólogo Filipe D’Oliveira eleito finalista em concurso internacional.

