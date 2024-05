PAN Madeira quer jovens em primeiro plano

A candidatura do Pessoas - Animais - Natureza/Madeira (PAN/Madeira) defendeu, esta terça-feira, a atribuição de um papel mais activo aos jovens na sociedade madeirense.

Foi numa acção de campanha para as Eleições Regionais de 26 de Maio, que a candidatura encabeçada por Mónica Freitas, com o lema 'Força da Natureza', esteve no Caniço, onde promoveu o contacto com os jovens, ouvindo os seus anseios e aspirações.

Em comunicado, o partido diz ver "nos jovens o futuro da Região", ao mesmo tempo que diz acreditar "ser indispensável que se criem medidas para que estes vinguem, especialmente quando se assiste a um contraciclo em relação àquilo que os jovens merecem e precisam". Entre os temas abordados, nota para o acesso ao mercado imobiliário, mas também à participação actiba nas políticas locais e regionais. "Cada jovem conta e cada jovem é crucial para o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo", lemos na referida nota.

O PAN/Madeira é um partido jovem e tem muitos jovens a lutar, diariamente, por uma Região mais justa, mais empática e que não deixe ninguém para trás. É urgente que as políticas que até agora visam os mais ricos e favorecidos dêem finalmente o passo na inclusão dos jovens, das suas ideias, dos seus valores e que valorizem o imenso potencial dos mesmos. Estes jovens vão herdar o Mundo que estamos a criar agora e o PAN tudo fará para garantir que os mesmos sejam ouvidos, que possam fixar-se cá, constituir família e ver os seus valores postos numa região mais amiga das pessoas, dos animais e da natureza. Mónica Freitas, cabeça-de-lista do PAN/Madeira às Eleições Regionais

Nesse sentido, o PAN defende a criação de programas de habitação para jovens em risco de emancipação precoce, assegurando, desta forma, respostas que garatem que os mesmos não têm de abandonar os estudos, podendo, assim, prosseguir com a sua carreira académica. "Defendemos também campanhas de sensibilização a toda a comunidade escolar e à sociedade civil relativamente à negligência e violência na infância, fomentando uma rede de suporte alerta e responsiva", complementam, propondo, igualmente, a promoção do associativismo e do voluntariado pelos jovens, criando um estatuto especial semelhante ao trabalhador-estudante com bonificações próprias e que incentivem à participação cívica dos jovens.