PTP apresentou queixa na CNE por retirada de 'aviões' das paragens do Funchal

O PTP quer que os "aviões de abate à corrupção" voltem a aterrar nas paragens do Funchal. O partido apresentou uma queixa junto da CNE pela retirada dos cartazes das paragens de autocarro no Funchal.

A candidatura liderada por Raquel Coelho pede que a Câmara do Funchal, na qualidade de detentora e responsável das paragens do Município do Funchal, "mova diligências junto das empresas que exploram as paragens no Funchal, para que estas reponham a respectiva propaganda retirada do PTP".