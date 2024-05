JPP revela que Pedro Calado gastou 13 mil euros em viagem oficial ao Reino Unido

O Juntos Pelo Povo publicou, hoje, a relação das despesas da viagem que Pedro Calado fez ao Reino Unido, enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal. A viagem aconteceu em Junho do ano passado e custou 13.187 euros para cinco dias. Os documentos estão disponíveis no portal do partido.

"Os aumentos do preço da água e do saneamento praticado pela Câmara Municipal do Funchal, que factura esse aumento directamente ao munícipe, têm servido para gastar centenas milhares de euros, e levar comitivas de luxo tais como desta última viagem", indica o JPP.

Mais indica o partido que "da comitiva fizeram parte o Chefe de Gabinete da Presidência Luís Olim, o músico Vasco Freitas, Isabel Oliveira, do Gabinete de Apoio à Vereação, Ricardo Oliveira, convidado da Comunicação Social pela Câmara Municipal do Funchal, que gastaram só em estadias 6 566,1€, ou seja, uma média de 328€ por quarto por noite, quando se pesquisarmos na internet encontraremos soluções de estadia por menos de metade do preço". O DIÁRIO integrou a comitiva após responder afirmativamente a convite da Câmara Municipal do Funchal.

"A transparência tem sido a nossa missão, a desfavor dos incómodos e dos silêncios cúmplices, perante a apatia de muitas forças políticas que também preferem fazer parte do coro do silêncio, do que propriamente fazer um esforço para forçar o princípio da transparência", termina.

Câmara do Funchal já havia revelado valor da viagem

A Câmara Municipal do Funchal já havia revelado que o valor pago por esta viagem foi o de 13.187 euros, sendo que esta realizou-se por convite do Mayor de Saint Helier, a propósito das comemorações do Dia de Portugal.

"Conforme amplamente divulgado na imprensa na altura, contou com cinco pessoas na comitiva a expensas da Câmara Municipal do Funchal, tendo acompanhado esta viagem mais duas pessoas, que viajaram às suas próprias custas", pode ler-se num comunicado divulgado a 9 de Maio.