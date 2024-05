PTP confiante que “vamos ter surpresas e que nada será como antes”

“A nossa sondagem para nós é no dia 26 de Maio, às 19h, quando fecharem as urnas. Eu acredito que vamos ter surpresas e que nada será como antes”, reage Raquel Coelho, cabeça-de-lista do PTP. “A nossa batalha de combate à corrupção e de limpar o nome da Madeira continua”, assegura. Reforça que “os madeirenses e portugueses têm de castigar nas urnas aquilo que o PSD não teve coragem de fazer, que foi de afastar as pessoas que estão ligadas à corrupção. Neste caso, o Dr. Miguel Albuquerque e todos aqueles que também estão envolvidos nestes casos de corrupção. Os próprios empresários que continuam a beneficiar e a comer do nosso orçamento regional. E também acredito que a população vai querer penalizar não só o PSD e o Miguel Albuquerque, mas também os partidos que o apoiaram e que apoiam a corrupção, nomeadamente o CDS e o PAN. E mais. Vão também castigar os partidos que estão desejosos de apoiar a corrupção, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o CHEGA que estão desejosos, que os cheguem um telefonema no dia das eleições para poderem se juntar ao poder e governar”, denuncia.

“Eu creio que os madeirenses já perceberam a situação política, a gravidade da situação política que a Madeira enfrenta. As pessoas sentem-se envergonhadas, sentem-se injustiçadas, sentem-se espoliadas e há muito descontentamento nas ruas e eu tenho sentido esse descontentamento. E eu acredito que esse descontentamento vai fazer efeito no dia das eleições. E é com essa esperança que faz que nós possamos ter uma mudança na Madeira”, manifesta a candidata.

“Não quero acreditar que quando nós temos a região e o presidente dessa mesma região, envolvido em causos de corrupção até à ponta dos cabelos, que as pessoas vão querer premiar e perpetuar este regime corrupto. Acho que as pessoas realmente estão fartas, estão cansadas e querem uma alternativa para a Madeira. Eu acredito que o Partido Trabalhista Português vai fazer parte dessa alternativa”, concretiza.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M indica que o PSD ganha, o JPP regista a maior subida e o PS não consegue descolar. CDU e PAN saem do parlamento e o PTP não consegue eleger. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 23 de Maio.