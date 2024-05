Está na hora de viver uma aventura épica pelos mares!

As partidas de 2024 para os cruzeiros MSC estão a esgotar-se rapidamente, esta é a sua oportunidade de garantir lugar a bordo.

Não deixe para depois, reserve agora e embarque numa jornada inesquecível!

Consulte as sugestões e boas escolhas da Intertours!

Cruzeiro | MSC Magnifica – Cruzeiro nas Caraíbas

Preços, por pessoa, desde: 684€

Embarque e desembarque: Miami, EUA

Partidas: Junho a Setembro 2024

Duração: 8 dias / 7 noites

Portos de escala: Miami/EUA, Cozumel/México, Roatán/Honduras, Costa Maia, Ocean Cay/MSC Marine Reserve, Miami/EUA

Cruzeiro | MSC World Europa – Coração do Mediterrâneo

Preços, por pessoa, desde: 753€

Embarque e desembarque: Barcelona

Partidas: até Outubro 2024

Duração: 8 dias / 7 noites

Portos de escala: Barcelona, Marselha, Génova, Nápoles, Messina/Sicília, La Valletta/Malta, Barcelona

Cruzeiro | MSC Virtuosa – Norte da Europa

Preços, por pessoa, desde: 922€

Embarque e desembarque: Southampton

Partida: 31 de Agosto de 2024

Duração: 8 dias / 7 noites

Portos de escala: Southampton/Londres, Alesund, Flaam, Haugesund/Noruega, Southampton/Londres

Cruzeiro | MSC Euribia – Fiordes Mágicos

Preços, por pessoa, desde: 1 233€

Embarque e desembarque: Copenhaga

Partida: 16 e 23 de Junho e 14 de Julho

Duração: 8 dias / 7 noites

Portos de escala: Copenhaga (Dinamarca), Hellesylt, Molde, Flam (Noruega), Kiel (Alemanha), Copenhaga

Os cruzeiros acima incluem 7 noites de cruzeiro em camarote duplo interior, taxas portuárias, taxas de hotelaria, e pensão completa com buffet gourmet aberto das 06:00 às 02:00 horas.

Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, bebidas às refeições, excursões, seguro e tudo o que não estiver devidamente mencionado como tal.

Cruzeiro | MSC Divina – Itália, Grécia e Turquia

Preços, por pessoa, desde: 2 040€

Embarque: Lisboa

Desembarque: Roma

Partidas: 24 de Maio; 7 de Junho; 19 de Julho; 2, 23 e 30 de Agosto; 6 de Setembro de 2024

Duração: 8 dias / 7 noites

Portos de escala: Civitavecchia/Roma, Mikonos (Grécia), Izmir (Turquia), Santorini (Grécia), Nápoles (Itália), Civitavecchia/Roma

Inclui: voo TAP Air Portugal com 1 peça de bagagem até 23Kg, acompanhamento de assistente, durante todo o cruzeiro, transferes de acordo com o itinerário em autocarro de turismo privativo, cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas incluídas pacote easy – consumo ilimitado de todas as bebidas com preço até € 6), na experiência Bella, visitas privadas durante o cruzeiro, com guias de língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Efeso, Santorini e Pompeia, visita panorâmica de Mykonos e Roma, com acompanhamento do assistente, Seguro Multiviagens, taxas de cidade, turismo, serviço e IVA, taxas portuárias, de aviação e taxas hoteleiras do navio.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, os serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto os preços como a disponibilidade dos cruzeiros indicados estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Fotos: MSC Virtuosa na MSCCruzeiros ; MSC euribia naming ceremony kv na MSCCruzeiros; MSC Magnifica na MSCCruzeiros; MSC WORLD EUROPA na MSCCruzeiros